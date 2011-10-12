Медіа-профспілка вимагає покарати беркутівця, який побив журналістку

Київська незалежна медіа-профспілка звертається до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ та до керівника МВС Анатолія МОГИЛЬОВА із вимогою оприлюднити ім’я та покарати працівника спецпідрозділу «Беркут», який побив журналістку «Кореспондента» Наталю КРАВЧУК 11 жовтня поблизу Печерського районного суду у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КНМП, зазначивши, що журналісти оприлюднили фотографію цього працівника спецпідрозділу.

Профспілка вимагає ідентифікувати особу на фотографії, оприлюднити її ім’я та порушити кримінальну справу проти зображеної на фотографії особи за підозрою у скоєнні злочину згідно ст. 171 та 296 Кримінального кодексу (умисне перешкоджання діяльності журналіста та хуліганство).