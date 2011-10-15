Завтра в Україні до 9° тепла, дощі пройдуть лише в Криму.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині часом невеликі опади, в Криму місцями сильний дощ, у горах з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі Криму 3-8° тепла; вдень в Україні 4-9°, на півдні та Закарпатті 8-13° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

У столиці також без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла