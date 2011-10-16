Туристів Євро-2012 покличуть у ліс «втамувати голод на лоні природи»

21:11, 16 жовтня 2011
Суспільство
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На Житомирщині відкрили 30 рекреаційних зон

Лісники Житомирської області з початку цього року у рамках підготовки до Євро-2012 відкрили 30 рекреаційних зон.

Як повідомив УНІАН начальник Житомирського обласного управління лісомисливського господарства Володимир ТКАЧУК, учасники та вболівальники чемпіонату зможуть відпочити у відкритих уздовж доріг рекреаційних зонах.

"Узбіччя автомагістралей просто усіяні різноманітними закладами громадського харчування, однак багатьом із подорожуючих більше до вподоби втамувати голод в інших умовах - безпосередньо на лоні природи", - зазначив В.ТКАЧУК.

За його словами, "тут і ошатні альтанки, і столи зі зручними лавами, і дитячі ігрові майданчики, і спеціально облаштовані місця для вогнищ, сміттєзбірники тощо".

При цьому В.ТКАЧУК висловив занепокоєння тим, що вже до початку чемпіонату українські туристи встигли пошкодити декілька нових місць відпочинку.

 

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