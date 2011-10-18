Україна поновила експорт електроенергії до Польщі

ТОВ «Східенерго», що входить до структури найбільшого приватного енергетичного холдингу ДПЕК, у понеділок, 17 жовтня, розпочало експортні поставки електроенергії за напрямом Польщі.

Про це УНІАН повідомило джерело в НЕК «Укренерго».

«17 жовтня в 0.00 експортні поставки по лінії Добротворська ТЕС – Замость почалися», - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши інших подробиць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПЕК, потужність експортних поставок становитиме 145-200 МВт.

У прес-службі також уточнили, що приймаючим партнером ДПЕК з експорту є швейцарська група Alpiq.

Нагадаємо, польський оператор PSE 7 жовтня провів аукціон на українсько-польський перетин з боку Польщі, в якому брали участь два учасники, за результататами аукціону перетин був реалізований швейцарській групі Alpiq за ціною 0,22 злотого за МВт/год.

Дана група одержала право використання перетину на період з 15 жовтня по 31 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Східенерго» придбало доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 215 МВт за напрямами до Польщі для експорту електроенергії в листопаді.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.