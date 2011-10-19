Балога просить покарати охоронців, які не пускали його людей на пожежу

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ порушити питання про відшкодування витрат держави на гасіння пожежі офісної будівлі охоронною фірмою ТОВ «Берег», яка 17 жовтня протягом години не допускала співробітників МНС на місце пожежі у Києві, та притягнути до відповідальності винних осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, про це йдеться у листі В.БАЛОГИ до В.ПШОНКИ.

МНС звернулося з проханням порушити питання щодо відшкодування охоронною фірмою ТОВ „Берег” затрат на гасіння пожежі, що виникла у м. Києві по вул. Сім’ї Сосніних, 9, та притягнути до відповідальності винних осіб, сказано у листі.

У ньому наголошується, що охоронна фірма не дотримувалась вимоги статті 34 Закону України „Про пожежну безпеку” стосовно надання працівникам пожежної охорони безперешкодного доступу до усіх жилих, виробничих та інших приміщень під час гасіння пожеж.

Відповідно до листа, дана пожежа виникла о 23:52 17 жовтня. До місця виклику одразу було направлено черговий караул державної пожежної частини № 18 ГУ МНС в м. Києві у складі одного відділення на автоцистерні. О 00:03 керівник підрозділу пожежників «за зовнішніми ознаками встановив, що з вентиляційної шахти на даху двоповерхової будівлі йде дим». Однак потрапити на територію підприємства особовий склад не зміг через заборону працівників охоронної фірми ТОВ „Берег”, які здійснювали охорону приміщень ПАТ „БТА Банк”, розташованих у цій же будівлі. Попередня причина заборони – зняття приміщень з охоронної сигналізації та їх перевірка працівниками служби охорони.

Таким чином, не зважаючи на явні ознаки пожежі, зокрема запах диму, працівники служби охорони допустили особовий склад пожежно-рятувального підрозділу до гасіння пожежі лише через 67 хвилин після їхнього прибуття.

Унаслідок зазначених дій час вільного горіння та площа пожежі збільшилися. Крім того, у приміщеннях будівлі виникло сильне задимлення, що ускладнило роботу пожежно-рятувальних підрозділів і збільшило витрати держави на гасіння займання.

Пожежа була локалізована о 01:59 та о 02:04 ліквідована за допомогою двох пожежних стволів, із включенням 4-х ланок газодимозахисників, встановленням пожежної автодрабини та пожежної автоцистерни на пожежний гідрант.

Під час пожежі згоріло внутрішнє оздоблення стін приміщення, офісні меблі, приладдя, оргтехніка ТОВ „Агромашлізінг”, пошкоджено сусідні приміщення.