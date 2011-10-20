ЗМІ: Соціальна карта киянина обмежить права приїжджих

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Мета соціальної картки киянина, яку Київська міська державна адміністрація обіцяє ввести найближчим часом, - відокремити іногородніх, які проживають в Києві, від пільг, що надаються столичною владою.

Як заявив Weekly.uaзаступник голови столичної міськадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО: «На сьогоднішній день облік пільговиків, привілеї яких покриває держава, ведеться, виходячи з розрахункових чисел, згідно з якими населення Києва становить 2,8 млн. чоловік, саме стільки зареєстровано в ньому офіційно. Але ж реально в Києві проживає значно більше людей! Ніхто навіть не візьметься підрахувати їхню кількість. Наприклад, виходячи з обсягів споживання хліба і солі в місті, виходить цифра в 4,1 млн. жителів. Через неврахованих киян комунальні підприємства зазнають збитків, які ми не можемо покривати. Цілком логічно буде, якщо пільги, які виплачуються міською владою, були б адресно спрямовані на киян. А для приїжджих така картка стане стимулом одержувати реєстрацію в столиці».

За задумом КМДА, на картці мають акумулюватися кошти, що адресно виділяються державою на найрізноманітніші потреби: від освіти до лікування. Але оскільки ці кошти може розподіляти лише держава, а у веденні міськадміністрації лише ті пільги, які вона сама надає, то на першому етапі введення соціальної карти киянина вона буде лише безплатним проїзним, який видаватиметься пільговикам органами соціального захисту.

Експеримент «Соціальна картка» вже було впроваджено в Дніпродзержинську в 2005 році. Картками тутешні пільговики розплачуються в громадському транспорті, використовуючи спеціальні термінали. Як запевняє міська влада, вже за кілька місяців після введення карток виявилось, що фактичний обсяг перевезень пільговиків у місті в три з половиною рази нижче, ніж раніше заявлялося комунальниками. Сьогодні в місті картками користуються близько 60 тис. жителів. Окрім безплатного проїзду в транспорті ними можна розплатитися за дрібні комунальні послуги, наприклад, сплатити користування ліфтом.