Меркель про боргову кризу, єврозону та "метод базуки"

Ресурсів Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) не вистачить, щоб стримати поширення європейського бюджетно-боргової кризи, якщо співвідношення боргу до ВВП Іспанії залишиться на такому високому рівні як зараз. Таку думку висловила канцлер ФРН Ангела Меркель під час свого виступу перед членами молодіжного крила Християнсько-демократичного союзу, передає Reuters.

В ході свого виступу німецький лідер також закликала Іспанію подвоїти зусилля із скорочення рівня державної заборгованості. "Влада Іспанії вже багато зробила, проте, як видно, доведеться зробити ще більше, щоб відновити довіру ринків", - зазначила вона.

При цьому А.Меркель висловилася за збереження єврозони в її нинішніх межах, однак укотре відкинула ідею випуску облігацій валютного блоку.

"Нам необхідно збільшити обсяг стабфонду і застосувати запропонований Девідом Кемероном (прем`єр-міністр Великобританії) метод "базуки", щоб захистити єдину європейську валюту", - зазначила канцлер, уточнивши, що ці заходи вплинуть, якщо всі проблемні країни будуть скоординовано скорочувати обсяг своїх боргів.

"Якщо вони не зможуть збалансувати свої бюджети, якщо дефіцит їх бюджетів залишиться на рівні 120% від ВВП, як, наприклад, в Італії, тоді ступінь ефективності механізмів підтримки абсолютно неважлива, з її допомогою відновити довіру ринків до економіки вже не вдасться", - констатувала А.Меркель.

Д. Кемерон використовує слово "базука" в тому ж значенні, що і колишній міністр фінансів США Генрі Полсон, який розумів під ним сильні заяви, які покликані заспокоїти інвесторів, пояснює РосБізнесКонсалтинг.