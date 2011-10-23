У Тернополі шукають "телефонних міліціонерів"

На Тернопільщині розшукують телефонних шахраїв, які під виглядом міліціонерів вимагають у громадян гроші за звільнення їх родичів з-під варти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, невідомі уже видурили у двох жителів області 6,5 тис. грн.

У першому випадку вони зателефонували до жительки Почаєва і повідомили, що її син у міліції, оскільки під час спровокованої ним сварки пошкодив чужий ноутбук. Однак сказали, що якщо мати оперативно перерахує на вказаний ними мобільний телефон 5 тис. грн., то вони розрахуються за знищений комп’ютер, врятують її сина від відповідальності і звільнять із відділення міліції.

При цьому шахраї вимагають від жертв залишатися з ними на зв’язку весь час, щоб вони були в курсі подій і могли впливати на ситуацію із визволенням сина з міліції.

Жінка, яка перебувала під постійним психологічним тиском, виконала усі вказівки шахрая.

Як розповів начальник сектору карного розшуку Кременецького райвідділу внутрішніх справ Олег МАЦЬКОВСЬКИЙ, невдовзі у районі стався аналогічний випадок. Тільки цього разу жителька Кременця перерахувала на невідомий їй номер 1,4 тис. грн., оскільки просто не мала більше, хоча шахраї вимагали 3 тис. грн.

За словами О.МАЦЬКОВСЬКОГО, в обох випадках сини ошуканих жінок не скоювали жодних правопорушень. Шахраї просто скористалися їхньою відсутністю у місті.

Зараз правоохоронці розшукують зловмисників.