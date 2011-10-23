Чиновника віддали під суда за 157 га

У Дніпропетровській області за незаконну передачу в оренду приватній особі понад 157 га землі заказника державного значення судитимуть начальника відділу Держкомзему Васильківського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратура висунула посадовцю звинувачення у службовому підробленні та зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 та ч. ст. 364 Кримінального кодексу України).

Зловмисник видав приватному підприємцю підроблене посвідчення права на користування земельною ділянкою, на підставі якого останній отримав в оренду земельну ділянку площею понад 157 га для випасання худоби. При цьому ділянка знаходиться на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення. В результаті державі завдано збитків на суму майже 147,5 тис. грн.

Прокуратурою заявлено позов на зазначену суму, а також накладено арешт на майно обвинуваченого на суму 150 тис. грн.