Янукович вилетів з Куби до Бразилії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив державний візит до Республіки Куба і відбув з державним візитом до Федеративної Республіки Бразилія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі, впродовж візиту В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з Президентом Бразилії, Головою Сенату Національного Конгресу, керівниками місцевих органів влади.

Планується підписання низки двосторонніх документів, зокрема у галузях сільського господарства та охорони здоров`я.

Президент також зустрінеться з представниками бразильських ділових кіл.

Крім того, програма візиту передбачає зустріч В.ЯНУКОВИЧА з представниками української громади Бразилії.