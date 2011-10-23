Янукович вилетів з Куби до Бразилії
18:10, 23 жовтня 2011Суспільство
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Програма візиту
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив державний візит до Республіки Куба і відбув з державним візитом до Федеративної Республіки Бразилія.
Як повідомили УНІАН у прес-службі, впродовж візиту В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з Президентом Бразилії, Головою Сенату Національного Конгресу, керівниками місцевих органів влади.
Планується підписання низки двосторонніх документів, зокрема у галузях сільського господарства та охорони здоров`я.
Президент також зустрінеться з представниками бразильських ділових кіл.
Крім того, програма візиту передбачає зустріч В.ЯНУКОВИЧА з представниками української громади Бразилії.
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