Представники ВО «Свобода» посадили липову алею в Зарваниці

У Тернопільській області у Марійському духовному центрі у Зарваниці представники ВО «Свобода» посадили липову алею.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», участь в акції взяли голова обласної ради Олексій КАЙДА, депутати Тернопільської міської та обласної рад від ВО «Свобода», мер Теребовлі, а також єпископ Тернопільсько-Зборівської єпархії Василій СЕМЕНЮК.

«До двадцятиріччя Незалежності ми подарували 20 лип Марійському центру. Адже Зарваниця – величний духовний центр Західного Поділля, яке є для українського народу форпостом християнської віри і джерелом життєдайної сили», – зазначив О.КАЙДА.

Владика В.СЕМЕНЮК висловив подяку голові облради та його однопартійцям за проявлену ініціативу. «Ця алея, коли виросте, стане чудовим затінком для людей у спекотні дні під час прощ», – сказав він.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнську прощу сюди приходять до 100 тисяч прочан.