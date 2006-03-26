”Наша Україна” довела голову ДВК до гіпертонічного кризу

У виборчому окрузі №193 у Хмельницькому районі голова дільничної виборчої комісії №100 у селі Гвардійське отримала гіпертонічний криз під час складання акта про порушення проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося, коли представники передвиборчого штабу “Наша Україна”, у посвідченнях яких зазначено, що вони представляють організацію Громадський контроль та газету “Наша Україна”, які прибули на ДВК №100 і, зафіксувавши ніби-то прецедент порушення, вимагали написання акта. Увагу представників штабу привернуло те, що члени дільничої комісії сиділи у різних кімнатах, з чого перші зробили висновок про порушення виборчого процесу. Однак приміщення - зала та два кабінети у сільському будинку культури виділила Гвардійська сільська рада для розміщення ДВК №100. Після психологічного тиску, який чинили представники штабу на членів комісії та двогодинного написання акту, голова ДВК №100 Галина ГЕРАСИМЧУК втратила свідомість, - і з діагнозом гіпертонічний криз була доставлена у місцеву лікарню.

Наразі вибори на дільничні комісії №100 тривають у звичайному ритмі, щоправда уже без голови комісії, функції якої тепер виконує її заступник. Натомість представники районних організацій партій та блоків, які прибули на дільницю, склали протокол про втручання у роботу дільничної виборчої комісії.