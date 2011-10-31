У Донецьку журналіст поранив грабіжника
11:26, 31 жовтня 2011Суспільство
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Обоє нападників - раніше судимі
У Донецьку 30 жовтня працівники міліції затримали двох місцевих жителів, віком 26 та 23 років, які намагалися пограбувати журналіста однієї з місцевих газет.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, обоє затримані без постійного місця роботи, раніше судимі.
Попередньо встановлено, що вони на вулиці під загрозою фізичної розправи намагалися заволодіти майном 44-річного жителя міста, журналіста однієї з місцевих газет. Останній вчинив опір та пострілами з власного зареєстрованого спецзасобу ПМР, призначеного для стрільби гумовими кулями, поранив одного зі зловмисників у голову та ногу, який був госпіталізований.
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