13-річний підліток отримав кулю в скроню з пневматики
23:41, 31 жовтня 2011Суспільство
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Інцидент на Вінниччині
У Вінницькій області з проникаючим пораненням в скроневу ділянку голови госпіталізовано 13-річного підлітка.
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.
Встановлено, що поранення 13-річному жителю одного з сіл завдав 30 жовтня із пневматичної гвинтівки калібру 4,5 мм 21-річний односелець внаслідок необережного поводження зі зброєю.
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