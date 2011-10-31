13-річний підліток отримав кулю в скроню з пневматики

У Вінницькій області з проникаючим пораненням в скроневу ділянку голови госпіталізовано 13-річного підлітка.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Встановлено, що поранення 13-річному жителю одного з сіл завдав 30 жовтня із пневматичної гвинтівки калібру 4,5 мм 21-річний односелець внаслідок необережного поводження зі зброєю.