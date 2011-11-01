МЗС підписав меморандум про співпрацю з ФПГ

Міністр закордонних справ України, голова Ради експортерів при МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО та представники 13 українських компаній підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між МЗС та фінансово-промисловими групами України.

Як передає кореспондент УНІАН, К.ГРИЩЕНКО після церемонії підписання документу зазначив, що впродовж тривалого часу в українського бізнесу або не було виходу на міжнародні ринки, або всі свої контакти вони вибудовували самостійно.

За словами міністра, в багатьох випадках це було достатньо ефективно, проте вони все одно відчували, що порівняно з їх конкурентами на тих чи інших ринках їм не вистачає підтримки держави, експертних знань, розуміння ситуації. «Тому сьогодні ми намагаємося перетворити цю взаємодію на реальну синергію між тими, хто сьогодні має реальні можливості, певний досвід, фінансові ресурси, але вимагає політичної, експертної підтримки, допомоги в налагодженні контактів, розуміння специфіки ведення бізнесу в тому чи іншому регіонах», - сказав глава МЗС.

За словами К.ГРИЩЕНКА, в ході засідання Ради експортерів при МЗС України 31 жовтня було домовлено про конкретні напрямки реальної роботи.

Як повідомив журналістам перший секретар Департаменту Секретаріату міністра, відповідальний секретар Ради експортерів при МЗС України Михайло БНО-АЙРІЯН, підписаний меморандум передбачає співробітництво в інформаційній та організаційній площині. Зокрема, передбачається, що МЗС надаватиме сприяння в організації візитів, зустрічей представників цих компаній з їх партнерами за кордоном.

Також передбачається проводити спільну роботу з відпрацювання нормативно-правових актів та підготовки спільних пропозицій для керівництва України.