Любомир Гузар зустрінеться з одеситами
05:43, 01 листопада 2011Суспільство
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Візит призначено на 5 листопада
5 листопада Блаженніший кардинал Любомир ГУЗАР відвідає Одесу.
Як повідомляє офіційний сайт УГКЦ, в Українському театрі Одеси відбудеться зустріч Блаженнішого Любомира з одеситами.
Як зазначив настоятель Свято-Андріївського храму Одеси о. Руслан Остафій, ініціаторами приїзду Блаженнішого Любомира були світські люди – представники одеської інтелігенції, і це, за його словами, додає візиту особливого, неформального відтінку.
Це буде вже третій візит Блаженнішого до Одеси. Попередні візити відбулися в 2005 і в 2010 роках.
Організатором зустрічі виступили Український клуб Одеси за підтримки Одесько-Кримського екзархату УГКЦ та Одесько-Сімферопольської єпархії РКЦ.
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