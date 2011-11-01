У Чернігові згоріло 100 тонн туалетного паперу

У Чернігові упродовж години тривала ліквідація пожежі на складі, де зберігалося 100 тонн туалетного паперу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Чернігівській області, сьогодні зранку працівники приватного підприємства, яке виготовляє туалетний папір, електрозварювальним апаратом відрізали металеві конструкції на даху будівлі складу готової продукції.

Розжарені іскри потрапили у приміщення і спричинили пожежу. Чоловіки намагались загасити пожежу вогнегасниками, проте вогонь швидко почав поширюватись, і їм довелось викликати рятувальників. Всього в складському приміщенні зберігалось близько 100 тонн продукції та паперу в рулонах.

На місце пожежі прибули 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів Чернігова, мобільна оперативна група УМНС в області.

Ліквідація ускладнювалось відсутністю на території підприємства справних вододжерел. Рятувальникам доводилось їздити за 500 м до найближчого пожежного гідранта міської водомережі, аби заправляти автомобілі.

Вогнем знищено дах будівлі, готову продукцію та папір в рулонах. Збитки, завдані підприємству, встановлюються.