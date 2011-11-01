Головний архітектор Києва: проект Генплану столиці - сирий

Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК вважає "сирим" проект Генерального плану столиці до 2025 року.

Про це С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив у коментарі агентству УНІАН.

"Ми незадоволені розробкою Генерального плану на даний момент. Ми тільки сьогодні отримали матеріали. Я, як архітектор і замовник цього документа, вивчаю його і готую свої зауваження та коментарі. Я не хочу забігати вперед, бо нам потрібен час, щоб обговорити його у спокійному режимі. Не в кількості справа, а в підході - правильний він чи ні, чи потрібно це робити чи ні, достатньо звернули уваги чи ні? Я вважаю, що багато аспектів на сьогоднішній день дуже сирі", - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Головний архітектор столиці також вважає, що Генеральний план має затверджувати Кабінет міністрів України. "Я вважаю, що Генеральний план повинен бути розглянутий і узгоджений не тільки з Кабміном. Я думаю, що і указ Президента не завадив би, бо, коли є такі документи, то неповадно буде якимось "врємєнщикам", які прийшли на зміну тим чи іншим керівникам, змінювати на свою користь рішення Генерального плану. Це чудова ініціатива. Можна було б внести на розгляд Верховної Ради, але я боюся, що наш парламент знаходиться, м`яко кажучи, в такому стані, що це не допоможе прийняттю документа, а відкладе його надовго", - додав він.

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