В Україні відзначатиметься 100-річчя скаутського руху
23:08, 01 листопада 2011Суспільство
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Рішення Верховної Ради
Верховна Рада України ухвалила рішення про відзначення на державному рівні 100-річчя українського скаутського руху.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 262 народних депутатів з 347 зареєстрованих у сесійній залі.
Згідно з ухваленим рішенням, 100-річчя скаутського руху відзначатиметься у 2012 році, і уряд має затвердити план заходів щодо відзначення цієї дати.
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