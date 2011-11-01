В Україні відзначатиметься 100-річчя скаутського руху

23:08, 01 листопада 2011
Суспільство
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Рішення Верховної Ради

Верховна Рада України ухвалила рішення про відзначення на державному рівні 100-річчя українського скаутського руху.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 262 народних депутатів з 347 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з ухваленим рішенням, 100-річчя скаутського руху відзначатиметься у 2012 році, і уряд має затвердити план заходів щодо відзначення цієї дати.

 

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