АМК вимагає знизити ціну на фірмовий бензин

Антимонопольний комітет України 26 жовтня рекомендував ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ПП «ОККО нафтопродукт», ТОВ «Золотий екватор» (WOG) і ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) встановити конкурентні роздрібні ціни на фірмові бензини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови АМК Рафаель КУЗЬМІН 1 листопада на брифінгу в Києві.

За його словами, по наявною в АМК інформацією, впродовж вересня 2011 року на АЗС, які працюють, зокрема, під брендами «ЛУКОЙЛ», «ОККО», WOG, відбулося синхронне зростання вартості бензинів підвищеної якості («брендові бензини»). Цінові показники досягли позначки 11,35 -11,50 грн./літр, а на заправках під брендом Shell -11,89 грн./літр.

Зокрема, вартість бензинів на АЗС ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ПП «ОККО нафтопродукт», ТОВ «Золотий екватор» і ТОВ «Альянс Холдинг» на 1,00–1,80 грн./літр вище, ніж у інших операторів ринку.

При цьому він відзначив, що підвищення цін на фірмові бензини сталося за умови стабільності курсу долара і наявності тенденції до зниження показника Platts, стабільності курсу євро і вартості сирої нафти на світовому ринку.

«Утримування високої ціни на преміум-бензин дає передумови для утримання цін на звичайний А-95», – сказав він.

Також Р.КУЗЬМІН відзначив, що нафтотрейдери мають в 10-денний термін повідомити в АМКУ про виконану роботу зі встановлення економічно обгрунтованих цін на фірмовий бензин.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня АМКУ рекомендував ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україну», ПП «ОККО нафтопродукт», ТОВ «Золотий екватор» (WOG) і ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) встановити роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне і зріджений газ на тому рівні, який би існував за умови значної конкуренції на ринку.

Нагадаємо, 4 жовтня АМКУ і Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» підписали меморандум про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.

На АЗС «ЛУКОЙЛ» реалізується фірмовий бензин під брендом «ЕКТО», на АЗС «ОККО» – Pulls, на АЗС WOG – Mustang і на АЗС Shell – V-Power.