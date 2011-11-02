МВФ таки не дасть кредит Києву?

Двотижневі переговори місії Міжнародного валютного фонду з українською владою, що завершуються в Києві 4 листопада, найпевніше, не увінчаються домовленістю про відновлення фінансової допомоги країні, пише ZN.UA.

«Місія від`їжджає ні з чим. Складно уявити, щоб при такому рівні відсутності взаєморозуміння була б досягнута домовленість (про фінансування). Уряд відмовляється підвищувати тарифи», — сказало агентству Reuters джерело, близьке до переговорів.

«МВФ наполягає на підвищенні тарифів у будь-якому випадку. А ми відповідаємо, що ми знаходимося на фінішній прямій переговорів з Росією і залежно від того, про що ми домовимося, стане зрозуміло, що робити з тарифами»- сказав Reuters прес-секретар прем`єр-міністра Віталій Лук`яненко.