Україна посилила контроль за свининою з Росії

У зв`язку з виявленням випадків захворювання на африканську чуму свиней у Курській області Росії українські ветеринарно-санітарні пункти контролю на державному кордоні запрацювали у посиленому режимі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби з посиланням на слова голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Івана БІСЮКА.

Зокрема, невідкладних заходів вжито у Харківській, Сумській, Чернігівській областях, а також у Криму. «Ветеринарно-санітарні інспекції на кордонах почали вилучення м`ясної продукції у громадян, що прибувають до України. Також посилено нагляд за видачею ветеринарних документів на переміщення тварин і продукції тваринного походження територією України», - повідомив І.БІСЮК.

«Від сьогоднішнього дня ввезення свинини з Росії взято під особливий контроль. Найближчим часом будуть ліквідовані місця стихійної торгівлі в регіонах, що знаходяться в зоні ризику. Всі регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини вже почали забезпечувати необхідним діагностичним устаткуванням для лабораторних досліджень на АЧС», - зазначив він.

У повідомленні наголошується, що з початку року в РФ зареєстровано 44 випадки захворювання свиней на африканську чуму. Останні випадки захворювання зафіксували у Курській області, в особистому підсобному господарстві за 85 км від українського кордону. Основними причинами розповсюдження хвороби є безконтрольне переміщення хворих тварин, сировини і продукції тваринного походження, що містять збудник хвороби.

Курська область є особливою з погляду розповсюдження африканської чуми свиней. Це пов`язано з великою кількістю диких кабанів, а також географічним розташуванням і природним ландшафтом, зокрема наявністю лісів.