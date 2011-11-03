Чоловік у лікарні побив жінку милицями, а потім «провідав» з кулеметом

Працівники Ізюмського міського відділу ГУ МВС України у Харківській області затримали 50-річного жителя Ізюма, який прийшов з кулеметом до центральної районної лікарні з’ясовувати стосунки зі своєю 44-річною співмешканкою.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, перед тим, як прийти до лікарні, чоловік побив жінку, і вона опинилися на лікарняному ліжку. Наступного дня, вирішивши помститися жінці за те, що вона звернулася до лікарів, а про бійку стало відомо міліції, чоловік у лікарні знову завдав жінці численних ударів милицею. Після спілкування з міліцією за кілька годин чоловік повернувся до лікарні, але вже з кулеметом. Зброю у чоловіка завдяки хитрощам зумів виманити лікар, який одразу ж зачинився в ординаторській і викликав міліцію.

Слідчо-оперативна група, яка прибула до лікарні, затримала хулігана і вилучила зброю. Виявилося, що у кулеметі Дехтярьова (часів Великої Вітчизняної війни) відсутній ударно-спусковий механізм. Чоловік був членом пошукової групи, що займалася розкопками і перепохованням солдатів, і кулемет знайшов під час розкопок.

Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та за ст. 122 (умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Раніше він був засуджений за незаконне зберігання вибухових речовин з випробувальним терміном в один рік.