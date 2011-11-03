Погода на завтра

Завтра в Україні погода суттєво не зміниться, вдень до 10° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 4 листопада буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах до 5° морозу, на узбережжі морів 2-7° тепла; вдень 5-10° тепла, у західних та місцями у південних областях 8-13°, на Закарпатті до 16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.