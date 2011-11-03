15-річний школяр порізав ножем однокласника
15:08, 03 листопада 2011Суспільство
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Директора та обох заступників звільнили
У Чернівцях 15-річний учень 10-го класу під час шкільної перерви порізав ножем однокласника.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, до міліції надійшло повідомлення з дитячої обласної клінічної лікарні про те, що до них поступив 15-річний школяр з непроникаючими порізами спини, які він отримав під час конфлікту з однокласником.
Буковинські правоохоронці інцидент не коментують. Директора школи та обох його заступників звільнено.
За даним фактом проводиться перевірка.
За попередніми даними, ножові поранення стали результатом непорозуміння між дев`ятикласниками
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