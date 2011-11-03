Гофман здогадується, чому його фільм не показують в Україні

Польський режисер Єжи ГОФМАН має намір обговорити з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ можливість показу на українському телебаченні його документального фільму «Україна. Становлення нації». Про це режисер розповів в інтерв`ю журналу Weekly.ua.

Цей фільм Є.ГОФМАН закінчив у 2008 році. У ньому розповідається про історію України від хрещення до наших днів. У картині 4 серії: «Від Русі до України», «Україна чи Малоросія», «Разом назавжди», «Незалежність». Кожна серія триває 50 хвилин.

На створення фільму Є.ГОФМАНА надихнула книга Леоніда КУЧМИ «Україна - не Росія». За задумом режисера, фільм повинен дати імпульс українській молоді до вивчення історії власної країни.

Проте, фільм «Україна. Становлення нації» жодного разу не був показаний в Україні.

«Якщо він не вийде тут, він, врешті-решт, вийде в Польщі. Але ж фільм знятий про Україну для українців, і я б хотів, щоб першими його побачили тут», - говорить Є.ГОФМАН. За його словами, українська влада не відповідає йому відмовою, «але й не показує фільм». «Мабуть тому, що фільм закінчується Помаранчевою революцією», - пояснює режисер. Він сподівається, що картина все ж таки вийде в український прокат до Євро2012.

Нагадаємо, що кінорежисер і сценарист Є.ГОФМАН народився в 1932 р. у Кракові. У 1939 році був депортований з батьками до Сибіру. Після закінчення війни повернувся до Польщі. В 1955 році закінчив Інститут кінематографії в Москві. Знімає документальні та художні фільми. Найбільш відомі його екранізації історичних романів Генріка Сенкевича «Пан Володієвський», «Потоп», «Вогнем і мечемо». Фільм «Потоп» у 1975 р. було номіновано на «Оскар». Режисер прожив 33 роки в шлюбі з киянкою Валентиною ТРАХТЕНБЕРГ. Заслужений діяч національної культури Польщі.