Білорусь вирішила прискорити процеси приєднання до СОТ

Білорусь прагне прискорити процес приєднання до Світової організації торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУРЬЯНОВ на круглому столі, присвяченому вступу Білорусі до СОТ.

«Ми сподіваємося, що завдяки спільній роботі, всебічній підтримці з боку ПРООН внесемо необхідний внесок до прискорення процесів приєднання Білорусі до СОТ, щоб наша країна на повноправній основі стала учасником міжнародної торгової системи», - наголосив О.ГУРЬЯНОВ.

Фахівець з економічних питань Секретаріату СОТ Дімітар БРАТАНОВ, який виступив на засіданні круглого столу, відзначив прогрес у процесі підготовки Білорусі до вступу до СОТ.

«В даний час вже підготовлено десять двосторонніх протоколів між Білоруссю та іншими країнами СОТ. З ними узгоджено ступінь відкритості ринку, питання торгівлі. Зрештою всі ці протоколи надалі будуть зведені в єдиний документ. В даний час Білорусь продовжує вести переговори з ще 12 країнами - членами СОТ», - сказав Д.БРАТАНОВ.

Представник МЗС Білорусі також відзначив, що очікуване приєднання Росії до СОТ до кінця цього року не зашкодить ефективному функціонуванню Митного союзу.

«Існує конфлікт міжнародних зобов`язань: тих, які були прийняті в рамках Митного союзу, і тих, що приймаються в процесі вступу до СОТ учасників «трійки». Але для усунення цього конфлікту в рамках Митного союзу було підписано відповідний договір. Він передбачає, що у разі відмінностей зобов`язань, які ми взяли в рамках Митного союзу, від зобов`язань, які ми приймаємо в рамках СОТ, на перехідний період превалюватимуть зобов`язання в рамках СОТ, - наголосив О.ГУРЬЯНОВ.

Це, за його словами, передбачає зміну законодавчої бази Митного союзу та її приведення у відповідність до норм СОТ.

Довідка УНІАН. Найближчим часом очікується вступ до СОТ чотирьох нових членів. Зараз до СОТ входять 153 країни, які здійснюють 97% світової торгівлі. З приходом інших членів до СОТ очікується, що вони охоплять 99,8% світової торгівлі.

Білорусь подала заявку на вступ до СОТ в 1993 році. Рішенням Комісії Митного союзу створена єдина переговорна делегація країн Митного союзу, яка проводить консультації та переговори з низкою найбільш важливих торгових партнерів, що є членами СОТ.

З 1 січня 2012 року набудуть чинності 17 базових угод, які створюють передумови для подальшої економічної інтеграції країн Митного союзу, почне діяти Єдиний економічний простір. Через регіональну інтеграцію, якою є МС, Білорусь і вибудовує свою роботу щодо входження до багатосторонньої торгової системи, зокрема до СОТ.