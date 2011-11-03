Митрополит Володимир прийшов до тями і отримав відпущення гріхів
21:25, 03 листопада 2011Суспільство
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Починає спілкуватися з людьми
Митрополита Володимира прооперували через хворобу Паркінсона. Зараз глава УПЦ знаходиться в реанімації і прийшов до тями. Про це пише Комсомольська правда в Україні.
Як розповів архієпископ Переяслав-Хмельницький Олександр, митрополит знаходиться в одній зі столичних клінік. В середу його прооперували і зараз у нього післяопераційний період.
Операція пройшла успішно. Її зробили вітчизняні лікарі.
Владика у четвер прийшов до тями і вже починає спілкуватися з людьми. Але досі він знаходиться в реанімації і тому до нього не пускають багато відвідувачів.
Сьогодні ж над ним було проведено таїнство причастя й соборування.
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