Митрополит Володимир прийшов до тями і отримав відпущення гріхів

Митрополита Володимира прооперували через хворобу Паркінсона. Зараз глава УПЦ знаходиться в реанімації і прийшов до тями. Про це пише Комсомольська правда в Україні.

Як розповів архієпископ Переяслав-Хмельницький Олександр, митрополит знаходиться в одній зі столичних клінік. В середу його прооперували і зараз у нього післяопераційний період.

Операція пройшла успішно. Її зробили вітчизняні лікарі.

Владика у четвер прийшов до тями і вже починає спілкуватися з людьми. Але досі він знаходиться в реанімації і тому до нього не пускають багато відвідувачів.

Сьогодні ж над ним було проведено таїнство причастя й соборування.