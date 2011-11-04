У Києві відкрили одразу дві амбулаторії сімейної медицини

Сьогодні в Дарницькому районі столиці урочисто відкрито одразу дві новостворені амбулаторії загальної лікарської практики/сімейної медицини: на вулиці Вересневій, 4 і на вулиці Сімферопольській, 3/2. За ініціативи голови КМДА Олександра Попова, тепер у цьому районі працюватиме 10 таких амбулаторій, що помітно підвищить доступність первинної медичної допомоги.

Амбулаторія на Вересневій, 4 надаватиме первинну медико-санітарну допомогу 3 тисячам мешканців. У закладі працюватимуть два кабінети сімейних лікарів, реєстратура, оглядовий, маніпуляційний кабінети та кабінет долікарської допомоги.

Фахівці на Сімферопольській надаватимуть первинну медико-санітарну допомогу 4 тисячам дорослих киян і 670 дітям. На 143 кв.м. розташувались реєстратура, вестибюль очікування для пацієнтів, два кабінети загальної практики, оглядовий, долікарської допомоги, а також маніпуляційний кабінет з денним стаціонаром на 2 ліжка.

Приміщення обох амбулаторій відкрито на перших поверхах житлових будинків з окремими входами. Там прийматимуть пацієнтів по 2 лікаря сімейної медицини. Вторинну медичну допомогу та діагностичні обстеження дорослим проводитимуть в поліклініці №1 Дарницького району, а дітям – у місцевій дитячій поліклініці №2.

Як відомо, Дарницький район визначено як пілотний щодо реорганізації первинної медико-санітарної допомоги. Кваліфікований сімейний лікар може самостійно вирішити до 80% проблем хворих на етапі первинної допомоги, включаючи лікування в домашньому або денному стаціонарі, організації догляду за невиліковно хворими, проведення профілактичної роботи з населенням. Тож не випадково, за даними анонімного анкетування, проведеного на базі двох лікувально-профілактичних районних установ, з 25 тисяч респондентів майже 70% підтвердили бажання отримувати медичну допомогу в сімейного лікаря.

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