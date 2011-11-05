"Власний дім" отримає 63 мільйони

Закарпатська обласна рада виділила 63 млн. грн. на реалізацію у 2012-2015 роках обласної цільової програми «Власний дім».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради.

Як повідомив голова обласного фонду інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості Микола АНДРУСЬ, обласна цільова програма «Власний дім» розроблена на підставі указу Президента від 27 березня 1998 року «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та низки інших нормативних документів.

Перший етап програми «Власний дім», як уточнив М.АНДРУСЬ, діяв у Закарпатті упродовж 2006-2011 років. За цей час 3330 позичальників отримали пільгові кредити на суму 31 млн. 400 тис. грн. За допомоги кредитування введено в експлуатацію 268 будинків загальною площею 44 тис. 600 кв. метрів, поліпшено умови проживання 3090 мешканцям села, створено 1900 нових робочих місць на селі.

На наступні чотири роки, згідно з програмою, фінансування збільшиться до 63 млн. грн. Позичальники зможуть побудувати 500 будинків, крім того, за кошти програми 1900 осель буде підключено до інженерних мереж. Планується також працевлаштувати 2200 селян.

Довідка УНІАН. Згідно з програмою «Власний дім», кредит позичальнику дається під 3% річних. Термін погашення - до 10 років.