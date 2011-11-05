Президента Франції непокоїть Барбадос

Президент Франції Ніколя Саркозі вважає неприпустимим в нинішніх умовах існування країн з пільговим податковим режимом, так званим «податковим раєм», повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи після закінчення саміту G20, Саркозі зазначив, що міжнародне співтовариство, що борються з економічним спадом, не потерпить непрозорості у податковій сфері, характерною для зон пільгового оподаткування.

На думку французького президента, є щонайменше 11 країн, що викликають занепокоєння в цьому відношенні. Серед них він назвав Антигуа, Барбадос, Ліхтенштейн, Панаму, Сейшели, Уругвай, Швейцарію та інші.