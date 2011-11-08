Джемілєв знову спробує піти з посади голови Меджлісу

Народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ має намір завершити свою політичну кар`єру.

Про це пише “КоммерсантЪ-Украина” (№183 від 8 листопада) з посиланням на М.ДЖЕМІЛЄВА.

Він пообіцяв не брати участі у парламентських виборах і не висуватися на пост голови Меджлісу. "Я постарів, і хочу дати дорогу молодим", - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ виданню.

«КоммерсантЪ» нагадує, що М.ДЖЕМІЛЄВ вже двічі намагався піти з посади голови Меджлісу - в 2007 і 2009 роках, але більшість делегатів курултаю (національного парламенту) не приймали його відставку на тій підставі, що у статутних документах Меджлісу не передбачено добровільне складання повноважень. Проте, як повідомив виданню лідер кримських татар, він знайшов лазівку в правилах: "Єдиний вихід - не балотуватися в делегати курултаю, оскільки голову обирають з числа делегатів".

М.ДЖЕМІЛЄВ пообіцяв допомагати майбутньому голові Меджлісу. "У мене тут є свої амбіції: дуже багато розмов, що авторитет кримськотатарського руху тримається за рахунок Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, а я хочу довести, що справа не в Мустафі", - сказав він.

Формат участі представників Меджлісу в парламентських виборах 2012 року поки що не визначений. Оскільки давній партнер кримських татар - партія "Народний Рух України" - зараз не може гарантувати їм проходження до Верховної Ради, Меджліс веде переговори з різними політичними силами, зокрема, з партіями "Фронт Змін" Арсенія ЯЦЕНЮКА і УДАР Віталія КЛИЧКА. "Якщо Рух піде на вибори з однією політичною партією, а курултай віддасть перевагу іншій, то тут, звичайно, дороги розійдуться. Але якщо ми зорієнтуємося на одну і ту саму політичну силу, значить, підемо далі разом. Але це не перешкодить нам на місцевих виборах йти з Рухом, тому що в Криму Рух - це, в основному, кримські татари", - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.