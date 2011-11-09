Пасажирський автобус врізався у дерево: 7 постраждалих
Проводиться розслідування
У Донецькій області на місцевій автодорозі «Гольма-Доломитне-Микитовка» в Артемівському районі автобус врізався в дерево, внаслідок чого 7 пасажирів були травмовані.
Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.
У повідомленні зазначається, що з міста Горлівки у напрямі селища Новолуганське Артемівського району вчора рухався автобус «Богдан А-092» під керуванням 56-річного водія, який (за попередньою версією) на закругленні дороги не впорався з керуванням, продовжив рух прямо, внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини на праве узбіччя і здійснив наїзд на дерево.
В результаті ДТП 7 пасажирів автобуса дістали травми і були доставлені до Артемівської центральної міської лікарні.
На момент здійснення ДТП у салоні перебувало 20 пасажирів. Автобус здійснював перевезення за приміським маршрутом № 90 «м. Горлівка – с. Новолуганське Артемівського району».
Проводиться розслідування.