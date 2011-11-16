Прокуратура вирішила, що у Дніпропетровську був теракт

За фактом вибуху в центрі Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомило УНІАН джерело у Дніпропетровській обласній прокуратурі, спочатку справу було порушено Бабушкінським районним відділом міліції Дніпропетровська за статтею умисне вбивство (п.5 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України), проте потім її було перекваліфіковано прокурором Дніпропетровської області.

У зв`язку з перекваліфікацією справи проведення досудового слідства доручено слідчому відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Проводяться заходи з встановлення і затримання зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, о 00.10 у Дніпропетровську на проспекті Карла Маркса, 52, на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття. Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинула одна людина. Причина вибуху встановлюється.

За даними газети "Сегодня", у результаті вибуху урни в Дніпропетровську загинув 27-річний фінансовий директор однієї з фірм міста.