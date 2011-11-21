Сьогодні - свято Михайла

21 листопада кияни вшановують архангела Михаїла – покровителя столиці.

За легендою, архангел Михаїл явився князю Михайлу-Святополку ІІ Ізяславичу під час бою з половцями у вигляді крилатого птаха у рицарському обладунку. На честь перемоги у боротьбі над половцями князь побудував Михайлівський Золотоверхий собор.

Покровитель Києва архангел Михаїл – небесний покровитель людського роду та всіх борців за свободу та незалежність.

У давнину, якщо до Дмитра (8 листопада) ще можна було засилати сватів, то після Михайла закінчувалися весілля: «до Дмитра дiвка хитра, а пiсля Михайла - хоч за шкандибайла». Люди вірили, що «на Михайла зима на білому коні приїжджає», а «якщо Михайло з дощем не услужить – добру й суху весну ворожить» або «якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна».

Переважно, 21 листопада на Михайла в селах готували медові напої, усі жителі села сходилися разом з нагоди зустрічі зими та першого снігу. Цього дня на людях уперше показувалися молодята, які нещодавно побралися.

Хрещатик