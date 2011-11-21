Голова товариства мисливців і рибалок на полюванні застрелив чоловіка
10:15, 21 листопада 2011Суспільство
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Трагедія на Луганщині
У селі Азарівка Лутугинського району Луганської області під час полювання голова районного товариства мисливців і рибалок застрелив 38-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області, нещасний випадок стався 19 листопада в мисливських угіддях «Приписне».
Як заявила в коментарі УНІАН прес-секретар Управління МВС в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, наразі проводиться перевірка інциденту.
«Проте сьогодні останній день перевірки, можливо, до вечора буде порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу - вбивство через необережність», - зазначила вона.
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