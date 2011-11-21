Голова товариства мисливців і рибалок на полюванні застрелив чоловіка

У селі Азарівка Лутугинського району Луганської області під час полювання голова районного товариства мисливців і рибалок застрелив 38-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області, нещасний випадок стався 19 листопада в мисливських угіддях «Приписне».

Як заявила в коментарі УНІАН прес-секретар Управління МВС в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, наразі проводиться перевірка інциденту.

«Проте сьогодні останній день перевірки, можливо, до вечора буде порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу - вбивство через необережність», - зазначила вона.