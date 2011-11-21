У Києві горів гуртожиток

21 листопада о 11.26 до оперативно-координаційного центру Головного управління МНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу за адресою вул. М.Кривоноса,6.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Києві, по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів на місце події з'ясувалося, що на 5-му поверсі в гуртожитку в одній з кімнат виникло займання. До гасіння пожежі було залучено 4 автомобілі. Під час ліквідації загоряння було врятовано дитину.

Пожежу було ліквідовано о 12.00.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.