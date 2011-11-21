В Одесі вбили голову брокерської фірми

В одному з елітних районів Одеси, навпроти будинку №1 на вулиці Уютній, вранці знайдено застреленим у салоні свого «Мерседеса» голову брокерської фірми, що працює в морському порту.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в області.

«Повідомлення про вбивство надійшло в міліцію об 11.35, - уточнив керівник Відділу зв`язків з громадськістю Владимир ШАБЛІЄНКО. – Тіло власника фірми з вогнепальним пораненням голови виявив за кермом автомобіля, скло якого було непошкодженим, його водій».

У салоні автомобіля оперативники знайшли гільзу від пістолета системи Макарова.

Наразі на місці злочину працює група експертів.

За деякими відомостями, одержаними УНІАН з неофіційних джерел, підприємець був застрелений кілером двома пістолетними пострілами близько восьмої години ранку.