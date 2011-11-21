Долар і євро на міжбанку подешевшали

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0095/8,0135, до 12:00 ціни впали 7,9995/8,0035. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 7,9920/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився 0,2579/83, до 12:00 ціни знизилися 0,2573/77. На час закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0785 (+0,2380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3430/1,3535. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,7870/10,7940, до 12:00 ціни пішли вниз 10,7565/10,7660. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7510/10,7665.