Чоловік під час спроби самогубства спалив 27-річну дружину

На Кіровоградщині правоохоронці затримали 29-річного жителя Маловисківського району, який під час спроби самогубства спалив 27-річну дружину в автомобілі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

19 листопада про зникнення молодого подружжя повідомила їхня родичка. Вже через кілька годин міліція знайшла біля лісосмуги в спаленому автомобілі обгорілий труп жінки. З’ясувалось, що чоловік і дружина, зупинивши автомобіль на узбіччі, разом розпивали спиртні напої. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вони вирішили покінчити життя самогубством, підпаливши своє авто.

Та перед цим чоловік узяв ножа і ударив ним жінку в груди. Потім облив автомобіль бензином, а в салоні підпалив каністру із залишками пального. Від загорання каністра вибухнула, і вибуховою хвилею чоловіка викинуло з транспортного засобу. Після першої невдалої спроби молодик намагався покінчити життя самогубством через повішання та перерізати собі вени. Коли у нього нічого не вийшло, злякався і втік, залишивши тіло дружини в палаючому авто.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.