Банду, яка напала на інкасаторів, затримали

У Донецькій області затримано чотирьох раніше засуджених чоловіків, які 15 листопада у Старобешівському районі скоїли озброєний напад на інкасаторів, заволодівши майже 700 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затримані віком від 33 до 56 років. У ході обшуків у них вилучено майже 400 тис. грн., а також нарізну і травматичну зброю, гранату, тротилову шашку та радіостанцію.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі, згідно з ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Старобешівському районі Донецької області 15 листопада було скоєно пограбування інкасаторської машини. Згідно зі зведенням обласної міліції, встановлено, що службовий автомобіль «УАЗ -3108» Центру поштового зв`язку № 1 Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» рухався автодорогою у бік села Придорожнє. Окрім 65-річного водія, в автомобілі перебували двоє інкасаторів, 45 і 22 років, які супроводжували вантаж із Донецька поштовими відділеннями району.

О 8.15 біля зупинки громадського транспорту машину «Укрпошти» зупинили двоє невідомих, одягнених у бронежилети. На одному з чоловіків був формений одяг невстановленого правоохоронного органу, він мав автомат і жезл регулювальника дорожнього руху.

Нападники обеззброїли інкасаторів, витягли їх і водія з автомобіля й наділи на них наручники, після чого перенесли мішки з грошима в свою машину, залишену ними біля зупинки, й на ній зникли в невідомому напрямку.