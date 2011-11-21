У Попова підрахували, у яку суму обійдеться Новий рік на Майдані

Міське свято зустрічі Нового 2012 року оцінюється в 6-7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний режисер новорічного свята на Майдані Незалежності, представник компанії “Таврійські ігри” Максим АРДЕЛЯН на прес-конференції в Київській міській держадміністрації.

Водночас з міського бюджету передбачається витратити лише 400 тис. грн., поінформувала начальник Головного управління культури та мистецтв КМДА Світлана ЗОРІНА. Вона зазначила, що ці кошти підуть на отримання експертиз зі встановлення нової головної новорічної ялинки, відповідних дозволів, оплату проектних робіт, роботу крана, сплату “Київенерго” за спожиту електроенергію (вона буде світитися майже безперестанку, починаючи з 19 грудня по 14 січня).

За даними С.ЗОРІНОЇ, загальна вартість ялинки разом з прикрасами коштує приблизно 2 млн. грн., з яких половина – це вартість самої ялинки.

Спонсорів бюджету свята сьогодні на прес-конференції не називали, лише зазначили, що про них всі дізнаються за тиждень до Нового року завдяки роликам на телебаченні та рекламним плакатам.

С.ЗОРІНА повідомила, що вже з суботи розпочалися роботи зі встановлення конструкцій головної ялинки на Майдані Незалежності. Вона підкреслила, що на її встановлення та зборку необхідно, згідно з інструкцією, 27 днів. Але оскільки місто не має попереднього досвіду з встановлення такого виду новорічного дерева, щоб не ризикувати, ялинку привезли завчасно і завчасно почали роботи з її встановлення. Очікується, що місто отримає нові іграшки для ялинки на початку грудня. Привезуть їх з Одеської фабрики ялинкових прикрас, яка традиційно виготовляє прикраси для київської ялинки і має відповідні ліцензії.

С.ЗОРІНА запевнила, що ялинка буде безпечною, оскільки під час її монтажу буде проведено дуже багато різноманітних експертиз, починаючи від того, який тиск вона чинить на фундамент без іграшок, і закінчуючи тиском в прикрасах та гірляндах, а також з урахуванням можливого вітру. За її словами, тиск штучної ялинки на Майдан буде навіть меншим, ніж натуральної. За поясненням С.ЗОРІНОЇ, “жива” зелена красуня монтувалась на одному стовпі, навантаження від якого було 14-15 тонн при вазі ялинки 7 тонн, а штучна, хоча і важить близько 40 тонн, але встановлюється на кількох опорах, через що навантаження буде розподілено рівномірно і буде навіть меншим за 14-15 тонн. Відповідні розрахунки за словами керівника управління проводить ГУ архітектури. При чому, якщо виявиться, що за рахунок вітру тиск буде небезпечним на фундамент, то можна буде просто менше вішати прикрас на ялинку, тобто ситуація регульована.

Як повідомив генеральний директор компанії “Таврійські ігри” Сергій КОВАЛЬЧУК, ялинка прикрашатиме головну площу столиці цього року як подарунок від Всеукраїнського благодійного Таврійського фонду (один з співзасновників Фонду є співзасновником “Таврійських ігор”) і якщо місту ялинка сподобається, то після свята буде передана на баланс Києва. Якщо ні, то місто шукатиме інші варіанти.

Щодо святкового концерту та сценічних конструкцій організатори повідомили, що кияни та гості можуть очікувати в новорічну ніч виступи “живих та драйвових” виконавців таких як ВВ, ТНМК, Руслана. Тематика оформлення сцени та всього свята – Євро-2012. Сцена буде оформлена у вигляді футбольного поля: буде встановлено золоті ворота, в яких ніби забитий великий м’яч, який буде всередині порожнім і являтиме своєрідний дах сцени і до того буде з підігрівом. З нього виходитимуть виконавці на уявне футбольне поле. Розмір сцени: 30 на 20 метрів з висотою 14 м і при цьому “м’яч” буде висотою 8 м і діаметром 16 м.