У Дніпропетровську 80-річний дідусь застрелив племінницю

У Дніпропетровську 80-річний дідусь через майнову сварку застрелив свою 61-річну племінницю, після чого застрелився сам. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Трагедія сталася 18 листопада о 21.40 у будинку пенсіонерів, розташованому по вул.. Калиновій.

«80-річний чоловік пiд час чергової сварки з родичкою, відносно розподiлу майна, знаходячись на кухнi, iз вогнепальної зброї 9-міліметрового пістолета «Берета», вистрелив в грудну клiтину жінки, спричинивши їй смертельне поранення», - наголошується у повідомленні ВЗГ.

Пiсля цього вбивця зайшов до іншої кімнати будинку та з цього ж пiстолета застрелився сам.

За цим фактом слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська порушено кримінальну справу за п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).