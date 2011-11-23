Екс-чиновника одеської мерії оголосили в міжнародний розшук

Екс-начальник представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Едуард СМОЛЯР, який є головним фігурантом справи з нібито незаконного продажу ряду об`єктів комунальний власності, оголошений прокуратурою Одеської області в міжнародний розшук.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Одеської області Михайло ЧОРНИЙ, в жовтні Е.СМОЛЯР був звільнений судом із СІЗО, де з ним протягом 4 місяців проводилися слідчі дії. Пізніше його адвокат повідомив, що підзахисний виїхав за межі України на лікування. А це є порушенням умови обраного судом запобіжного заходу.

Нагадаємо, 16 червня цього року екс-чиновника мерії Е.СМОЛЯРА запросили в облпрокуратуру як свідка по одній із справ, що розслідувалися, де він був затриманий як підозрюваний у справі.

14 жовтня Е.СМОЛЯР, підозрюваний у заволодінні комунальним майном шляхом зловживання службовим становищем, був звільнений із СІЗО Апеляційним судом Одеської області під заставу.

Суд вважав чотири місяці, які Е.СМОЛЯР провів у СІЗО, достатнім терміном для того, щоб органи слідства могли зібрати всі необхідні докази його провини.

Раніше, а саме 1 вересня, рішенням Приморського райсуду Одеси був звільнений із СІЗО під підписку про невиїзд М.БОЛДІН – другий фігурант у справі, порушеній прокуратурою за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Прес-служба облпрокуратури обнародувала заяву, що взяття під варту М.БОЛДІНА мотивується розслідуванням «кримінальної справи за фактом заволодіння комунальним майном колишніми посадовцями Одеської міськради. Зокрема, слідчі підозрюють М.БОЛДІНА «в співучасті в незаконному заволодінні 23 об`єктами комунальної власності, розташованими в історичному центрі Одеси, чим завдано матеріальної шкоди територіальній громаді на суму понад 37 млн. грн.».

2 листопада адвокат М.БОЛДІНА – Сергій МАКОВЕЦІЙ заявив в інтерв`ю УНІАН що, в тому разі, якщо підтвердиться факт виїзду за межі Одеси для лікування Е.СМОЛЯРА, слідству навряд чи вдасться встановити істину» в кримінальній справі, що розслідується. Оскільки не буде можливості «одержувати від головного фігуранта Е.СМОЛЯРА необхідні відомості, а також проводити слідчі дії» в цій справі.

Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, Е.СМОЛЯР виїхав на лікування до Ізраїлю.