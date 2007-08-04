Виборчі теледебати стартують на «5 каналі» (регламент)

У п’ятницю, 24 серпня, «5 канал» розпочинає виборчі теледебати напередодні дострокових виборів до Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «5 каналу», проект «Теледебати. Парламентські вибори-2007» виходитиме у прямому ефірі щоп’ятниці з 24 серпня до 21 вересня, у вечірній прайм-тайм - з 19-ї до 21-ї години.

“Теледебати на “5 каналі” стартують у річницю Дня незалежності України, і це – символічно”, - заявив генеральний продюсер «5 каналу» Юрій СТЕЦЬ. За його словами, “ця дата – гарна нагода нам всім замислитися: політикам - над тим, які стратегії розвитку вони пропонують країні, суспільству – кому довірити свій голос, і більш свідомо підійти до виборів”. Тому, зазначив Ю.СТЕЦЬ, починаючи саме з цього дня, політичні сили щотижня матимуть змогу захистити свої програми у прямому ефірі «5 каналу» “з повною відповідальністю за свої дії, в гострому діалозі з суперниками та незалежними експертами”.

Як йдеться у повідомленні, “теледебати-2007 на «П’ятому» – це цикл з 5 передвиборних ток-шоу за участі найрейтинговіших партій/блоків щодо того, як вони збираються розв’язувати головні проблеми країни”. Кожна програма буде присвячена одній широкій темі, з якою експерти та представники політичних сил матимуть можливість ознайомитися заздалегідь. Це – 5 тем, які стосуються покращення життя українців та державного управління загалом: зовнішня політика, внутрішня безпека, соціальна політика, економічна політика, політичний устрій країни.

Як повідомляє прес-служба «5 каналу», вестиме теледебати ведучий програми «Час» та спецпроектів Святослав ЦЕГОЛКО. Учасниками програми будуть політичні сили, які на день старту передвиборчої кампанії (2 серпня 2007 р.) за результатами соціологічних досліджень авторитетних центрів долають 3% бар’єр. Кожна політична сила під час теледебатів буде представлена однією особою, уповноваженою від партії або блоку. Учасниками програми є також незалежні експерти в обговорюваній темі, які представляють третій сектор - громадські організації або інші незалежні об`єднання громадян.

Прес-служба також зазначає, що час виступів упродовж теледебатів чітко регламентований, про що всі учасники будуть попереджені заздалегідь.

Проект теледебатів на «5 каналі» є некомерційним, він здійснюється силами самого каналу, і участь політичних сил у дебатах є безкоштовною, зазначається у повідомленні прес-служби “5 каналу”.