29-30 листопада, 2 та 8 грудня в інформаційному агентстві УНІАН пройдуть чергові семінари в рамках проекту “Лабораторія “Зроби себе сам”.

Найближчим часом в рамках проекту пройдуть такі семінари та тренінги:

29 листопада – «Як правильно вдягнутися / роздягнутися для роботи?».

Лаборатія запрошує чоловіків та жінок, які хочуть досягти успіхів у кар’єрі, на семінар психолога, імідж-тренера Інеси ПУСТОВАЛОВОЇ та консультанта зі стилю Олени Гончаренко «Як вдягнутися на роботу або імідж ділової людини».

Семінар допоможе вам отримати чітке уявлення про формування основ ділового дресс-коду. Ви дізнаєтеся про закони формування ділового гардеробу за кольором, стилем, формою та силуетом. А також глибше зрозумієте значення дресс-коду в корпоративній культурі компаній.

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30 листопада – «У Будди - 10 балів, у Цезаря - 8, у Пугачової - 4. А у вас скільки? Ми готові визначити рівень вашої харизматичності!»

Без харизми неможливо стати справжнім лідером. Які складові харизми і як розвивати власну? Під час тренінгу «Харизма. Як стати харизматичною особистістю» психолог Валентин ШИВАЧЕНКО визначить потужність вашої харизми та навчить, як підняти її до найвищої позначки.

Докладніше про семінар читайте тут

2 грудня – «Як потрапити у телевізор?».

Свої поради про те, як потрапити на телепроект, що для цього робити, а чого робити точно не можна, вам розкажуть учасниця телепроекту «Танцюють всі-2!» Валентина МАРІНІНА та хореограф-постановник першого та другого сезонів танцювального телепроекту «Майданс» Олег АНІКЕЄВ.

В рамках круглого столу ви зможете поставити учасникам популярних шоу будь-які питання.

Докладніше про семінар читайте тут

8 грудня – «Як капелюшок може змінити життя?».

Впливати на наше життя та змінювати його можуть неочікувані речі. Модельєр унікальних капелюшків, лялькарка Ілона ЩАСЛИВА розповість про історію свого успіху та навчить вас основам своєї справи під час творчо-пізнавального семінару «Історія одного капелюшка, який змінив моє життя».

Докладніше про семінар читайте тут.

Нагадуємо, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими людьми, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю»,опублікованому на сайті УНІАН 17 березня .

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за тел. (067) 133-20-00 або по електронній пошті: sam@unian.net