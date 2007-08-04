Магера поправив ЗМІ: у Тимошенко ще є час

Член Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА вважає цілком реальним одночасне проведення 30 вересня дострокових виборів до Верховної Ради та референдуму щодо внесення змін до Конституції України.

Про це він сьогодні заявив в коментарі УНІАН.

За словами А. МАГЕРИ, ініціатори референдуму повинні достатньо швидко пройти всю необхідну процедуру. “Якщо організатори українського референдуму щодо нової Конституції швидко і якісно пройдуть всі процедури, передбачені законом, то ніякої перешкоди для одночасного проведення всеукраїнського референдуму і дострокових парламентських виборів немає”, - сказав А.МАГЕРА.

Він також наголосив, що в деяких ЗМІ була оприлюднена інформація, що начебто він заявив про нереальність одночасного проведення виборів і референдуму. “Ця інформація не відповідає дійсності”, - сказав А.МАГЕРА . За його словами, він дійсно говорив, що існують певні труднощі в цьому питанні, але мова про нереальність не йшла. Він наголосив, що ініціаторам референдуму необхідно провести збори відповідних груп та зібрати 3 млн. підписів у 16 областях України. “Час ще є”, - сказав член ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її політична сила ініціює проведення 30 вересня всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на всеукраїнський референдум мають бути винесені 9 запитань. Зокрема, за її словами, ці питання стосуватимуться форми правління в Україні, доцільності обрання та відкликання суддів народом, розширення прав місцевого самоврядування. Крім того, наголосила лідер БЮТ, на референдум буде винесене питання щодо надання конституційного статусу парламентській опозиції, скасування недоторканності та пільг вищих керівників держави, народних депутатів України та суддів; позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів, які порушили обіцянки перед народом, та питання спрощення процедур проведення референдумів.