На Хмельниччині вантажний потяг збив глухоніму

У райцентрі Волочиськ Хмельницької області вантажний потяг збив 32-річну мешканку Тернополя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник управління зі зв’язків з громадськістю лінійного відділу на станції Хмельницький Наталія ДУМКА.

За її словами, трагедія сталася вчора, 26 листопада. Мешканка Тернополя, яка була інвалідом дитинства (глухонімою), у не встановленому місці переходила залізничну колію і потрапила під вантажний потяг, який рухався зі Жмеринки до Тернополя.

Травми, які жінка отримала, виявилися для неї смертельними.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.