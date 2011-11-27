На Хмельниччині вантажний потяг збив глухоніму
11:57, 27 листопада 2011Суспільство
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Рухався зі Жмеринки до Тернополя
У райцентрі Волочиськ Хмельницької області вантажний потяг збив 32-річну мешканку Тернополя.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник управління зі зв’язків з громадськістю лінійного відділу на станції Хмельницький Наталія ДУМКА.
За її словами, трагедія сталася вчора, 26 листопада. Мешканка Тернополя, яка була інвалідом дитинства (глухонімою), у не встановленому місці переходила залізничну колію і потрапила під вантажний потяг, який рухався зі Жмеринки до Тернополя.
Травми, які жінка отримала, виявилися для неї смертельними.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.
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