Ведмідь відкусив руку дитині на базі відпочинку
08:15, 06 серпня 2007Суспільство
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Тварину застрелили
Ведмідь відкусив руку п`ятирічної дівчинки на базі відпочинку в селі Вятское Хабаровського району, повідомив РІА “Новости” у понеділок співробітник прес-служби УВС Хабаровського краю.
Трагедія сталася у вихідні дні, коли дитина вирішила погодувати ведмедя, якого тримали в клітці, і простягнула до нього руку, сказав співбесідник агентства.
За його словами, дівчинку доставили в дитячу краєву клінічну лікарню, ведмедя застрелили.
Як повідомив співробітник дитячої лікарні, дівчинка знаходиться у відділенні реанімації, її прооперували, рука ампутована по плечовий суглоб.
"Стан дитини оцінюється як середньої тяжкості, вона опритомніла. За її станом спостерігають лікарі", - сказав він.
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