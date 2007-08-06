Ведмідь відкусив руку дитині на базі відпочинку

Ведмідь відкусив руку п`ятирічної дівчинки на базі відпочинку в селі Вятское Хабаровського району, повідомив РІА “Новости” у понеділок співробітник прес-служби УВС Хабаровського краю.

Трагедія сталася у вихідні дні, коли дитина вирішила погодувати ведмедя, якого тримали в клітці, і простягнула до нього руку, сказав співбесідник агентства.

За його словами, дівчинку доставили в дитячу краєву клінічну лікарню, ведмедя застрелили.

Як повідомив співробітник дитячої лікарні, дівчинка знаходиться у відділенні реанімації, її прооперували, рука ампутована по плечовий суглоб.

"Стан дитини оцінюється як середньої тяжкості, вона опритомніла. За її станом спостерігають лікарі", - сказав він.