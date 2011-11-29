Міненерговугілля погодилося вирішити енергетичні проблеми феросплавників

Заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Сергій ЧЕХ пообіцяв упродовж 2,5 місяців вирішити питання продажу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» підстанції «Ф-2».

Про це журналістам повідомив представник трудового колективу ЗЗФ — старший майстер цеху №4 ЗЗФ Олександр ДАНОВ. (29 листопада група працівників ЗЗФ пікетувала будівлю НАК «Енергетична компанія України» і Міненерговугілля з вимогою віднести підприємство до 1-го класу споживачів електроенергії — УНІАН.)

Під час пікетування до працівників ЗЗФ підійшов міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і запросив О.ДАНОВА пройти в будівлю Міненерговугілля. «Тільки но у мене відбулася розмова із заступником міністра ЧЕХОМ Сергієм Михайловичем, який повідомив, що Міністерством прийнято рішення про продаж підстанції «Ф-2» нашому заводу. Найближчим часом Міненергвугілля відправить до Фонду держмайна необхідні документи, для того щоб визначити структуру, яка проведе оцінювання підстанції, після чого впродовж 2,5 місяців ця підстанція буде продана нашому заводу. Продаж підстанції заводу дозволить відновити обсяги виробництва феросплавів на ЗЗФ і повернути наших людей, які були звільнені впродовж цього року», - сказав О.ДАНОВ.

Він уточнив, що передача підстанції заводу дозволить підприємству одержувати частину електроенергії за 1-м класом. «Переведення ЗЗФ у 2-й клас споживачів електроенергії, внаслідок відмови «Запоріжобленерго» продовжити із заводом договір оренди підстанції «Ф-2», призвів до скорочення завантаження виробничих потужностей ЗЗФ з 70% (станом на початок 2011 року) до 40%. В результаті бюджети всіх рівнів недоотримали в 2011 році близько 1 млрд. грн., а керівництво заводу було вимушене звільнити 1400 працівників. Якщо завод не буде переведено в 1-й клас споживачів електроенергії, до кінця року доведеться звільнити ще 800 чоловік, а саме підприємство опиниться на межі повної зупинки», - наголосив О.ДАНОВ.

Підсумовуючи, він відзначив, що трудовий колектив підприємства має намір добиватися виконання обіцянки, даної Міністерством енергетики і вугільної промисловості. «З початку року ми вже неодноразово чули обіцянки чиновників вирішити нашу проблему, але досі нічого так і не було зроблено. Ми дуже сподіваємося, що цього разу обіцянка буде підкріплена конкретними діями Міненерговугілля», - сказав О.ДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2011 року працівники плавильних цехів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» звернулися з відкритими листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України, в яких просили втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств. Працівники ЗЗФ просили вищих посадовців держави сприяти у встановленні справедливих тарифів на електроенергію, не вищих ніж у конкурентів, а саме - 0,32 грн. за кіловат, що відповідає статусу найбільш енергоємних підприємств.

На підприємстві нагадали, що ЗЗФ впродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже в два рази - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ був позбавлений можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за 1-м класом споживання.